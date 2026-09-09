Gesundheit: Kosten stiegen stärker als das BIP

Die rein öffentlichen Ausgaben (ohne Privatkosten und ohne Langzeitpflege) betrugen in Österreich im Jahr 2024 (gemäß dem von der OECD entwickelten Gesundheitskonten-System „System of Health Accounts“ – SHA) 39,5 Mrd. Euro – und waren damit laut dem Bericht für etwa 15 Prozent der gesamten Staatsausgaben verantwortlich.

Pro Kopf über 5000 Euro im Jahr

Berücksichtigt man auch die privaten Ausgaben, so betrugen die gesamten Gesundheitsausgaben (ohne Langzeitpflege) im Jahr 2015 noch 32,6 Mrd. Euro. Bis zum Jahr 2024 stiegen sie um 19,5 Mrd. Euro bzw. die genannten 60 Prozent auf 52,1 Mrd. Euro an. Unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums stiegen diese Gesundheitsausgaben pro Kopf von 3778 Euro im Jahr 2015 auf 5682 Euro im Jahr 2024 an (+50,4 Prozent).

Öffentliche Ausgaben wuchsen stärker als private

Die Ausgaben der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung) stiegen stärker als die Privatausgaben. Diese genannten 39,5 Mrd. Euro im Jahr 2024 bedeuten einen Anstieg um 64,9 Prozent gegenüber 2015. Die privaten Ausgaben stiegen hingegen um 46,3 Prozent.