Über 40 Fahrgäste aus Franz-Josefs-Bahn evakuiert

Wegen der elektrischen Oberleitung durften mehr als 40 Bahngäste den Zug aus Sicherheitsgründen vorerst nicht verlassen. Die Hochspannungsleitung wurde stillgelegt, dann konnten die Fahrgäste den Zug über einen Steg verlassen. Die Feuerwehren brachten die Passagiere zum nächstgelegenen Bahnhof Sigmundsherberg. Es wurden keine Personen verletzt.