Über 40 Fahrgäste aus Franz-Josefs-Bahn evakuiert

Zuerst durften die mehr als 40 Passagiere, die mit der Franz-Josefs-Bahn im Bezirk Horn in Niederösterreich „strandeten“, aus Sicherheitsgründen wegen der Oberleitung nicht aus dem Zug aussteigen. Nachdem das Einsatzszenario anfangs unklar war, wurde zum Großeinsatz alarmiert.
170 Feuerwehrmitglieder rückten zum Hauptabendprogramm am Dienstagabend zum Einsatz aus: Bei Ludweishofen im Bezirk Horn zwischen den Haltestellen Hötzelsdorf und Irnfritz war zunächst ein Vorfall bei einem Zug gemeldet worden.
Wegen der elektrischen Oberleitung durften mehr als 40 Bahngäste den Zug aus Sicherheitsgründen vorerst nicht verlassen. Die Hochspannungsleitung wurde stillgelegt, dann konnten die Fahrgäste den Zug über einen Steg verlassen. Die Feuerwehren brachten die Passagiere zum nächstgelegenen Bahnhof Sigmundsherberg. Es wurden keine Personen verletzt.
Der abgestellte Zug wurde von der ÖBB abtransportiert. Die Reparaturarbeiten dauern noch an. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Raisdorf, Irnfritz, Geras, Hötzelsdorf, Pernegg und Horn mit 22 Fahrzeugen.
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