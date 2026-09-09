Sind Sie froh, dass der Rekordsommer vorbei ist?

Wie haben Sie den heurigen Sommer erlebt? War es für Sie zu heiß oder war das Wetter in Ihren Augen angenehm? Gab es in Ihrer Umgebung aufgrund des Wetters Notsituationen oder gar Einsätze der Feuerwehr? Haben Sie das Gefühl, Extremwettersituationen treten häufiger auf als das früher der Fall war? Freuen Sie sich jetzt schon auf kühlere Tage oder warten Sie bereits sehnsüchtig auf den nächsten Sommer?



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