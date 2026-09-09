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Frage des Tages

Sind Sie froh, dass der Rekordsommer vorbei ist?

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09.09.2026 10:52
Hitze, Dürre, Überschwemmungen: Ein Sommer mit Rekorden liegt hinter uns.
Hitze, Dürre, Überschwemmungen: Ein Sommer mit Rekorden liegt hinter uns.(Bild: Krone-Collage/APA/BARBARA GINDL, Facebook/We love Ötztal, APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Für die einen war es ein Prachtsommer mit vielen Badetagen, für viele andere war es eine Aneinanderreihung von neuen Hitzerekorden. Österreichs Bauern klagten über Ernteausfälle und Pools durften mancherorts aufgrund des Wassermangels nicht befüllt werden. Unsere Frage des Tages vom 9. September lautet: „Sind Sie froh, dass der Rekordsommer endlich vorbei ist?“

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Wie haben Sie den heurigen Sommer erlebt? War es für Sie zu heiß oder war das Wetter in Ihren Augen angenehm? Gab es in Ihrer Umgebung aufgrund des Wetters Notsituationen oder gar Einsätze der Feuerwehr? Haben Sie das Gefühl, Extremwettersituationen treten häufiger auf als das früher der Fall war? Freuen Sie sich jetzt schon auf kühlere Tage oder warten Sie bereits sehnsüchtig auf den nächsten Sommer?

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