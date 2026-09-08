Wallner drängt auf schnelle Umsetzung der Reform

Um das angepeilte Inkrafttreten der Reform am 1. Jänner 2027 einzuhalten, verbleibe kaum noch Zeit. Da für die Umsetzung eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat erforderlich ist, ist die Bundesregierung auf die Zustimmung mindestens einer Oppositionspartei angewiesen. Die entsprechenden Verhandlungen verlaufen bislang jedoch schleppend und beschränken sich Medienberichten zufolge weitgehend auf informelle Vorgespräche. „Wenn wir wollen, dass die Reform mit 1. Jänner 2027 in Kraft tritt, muss nun Tempo in die Sache kommen. Ein weiteres Zuwarten halte ich für ein sicherheitspolitisches Risiko, das wir uns nicht leisten können“, warnte Wallner.