Tankstellenüberfall mit Wischmopp abgewehrt

Nach dem missglückten Auftritt radelte der Angeklagte nach Hause, verarztete sich selbst – und kehrte sogar noch einmal zur Tankstelle zurück, um die im Verkaufsraum verlorene Zahnprothese zu suchen. Da war die Polizei bereits alarmiert, für den bisher unbescholtenen Mann nahm das Ungemach seinen Lauf. Das Opfer kann über den „Scherz“ nicht lachen. „Ich habe vier Stents und Herzprobleme. Hätte er mich mit dem Elektroschocker getroffen, wäre ich heute nicht mehr hier. Ich hätte tot sein können“, erklärte der 58-Jährige vor Gericht.