WWF läuft gegen geplante Biber-Abschüsse Sturm

In Vorarlberg steht der Schutz des Bibers auf der Kippe. Nach dem Ende der sechswöchigen Begutachtungsfrist für die neue Bibermanagement-Verordnung fordert der WWF Österreich ein klares Umdenken von der Vorarlberger Landesregierung. Grund für die Empörung ist ein Verordnungsentwurf, der die Entnahme von bis zu 32 Bibern pro Jagdjahr vorsieht. Neben einem regulären Kontingent von bis zu 23 Tieren sieht das Papier weitere neun Tötungen für sogenannte dringliche Gefahrenlagen vor. Aus Sicht der Naturschutzorganisation ist dieser Ansatz fachlich wie rechtlich hochgradig bedenklich.