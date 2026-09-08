Vergewaltigung erfunden: Geldstrafe für 15-jährige

Die beiden geladenen Zeugen werden gar nicht mehr gebraucht: Die Jugendliche räumt ihren „schweren Fehler“ vor Gericht ein. Was dabei völlig untergeht: das Leid, das eine solche Lüge über einen unschuldigen Menschen bringt. Bei einem Schuldspruch wegen Vergewaltigung hätten dem Burschen bis zu 15 Jahre Haft geblüht. Aufgrund der „Schwere der Schuld“ lehnt Staatsanwalt Richard Gschwenter den Vorschlag der Verteidigung ab, die Sache diversionell zu erledigen. Der Prozess endet für die angeklagte Schülerin mit einem Schuldspruch wegen Verleumdung und einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 1440 Euro.