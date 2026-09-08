Bub fährt mit Rad Hang hinab und prallt gegen Pkw

Ein neunjähriger Bub rollte am Montagabend in Lingenau (Bregenzerwald) auf seinem E-Bike eine Wiese hinunter und tauchte hinter einer Böschung plötzlich vor einem herannahenden Pkw auf. Die Lenkerin des Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit ihrem Fahrzeug.
Eine 50-jährige Autofahrerin war gegen 18.25 Uhr auf der Gemeindestraße Oberbuch von Hittisau kommend Richtung Lingenau unterwegs. Zur selben Zeit fuhr der Neunjährige mit seinem E-Bike eine leicht abfallende Wiese hinunter und rollte unmittelbar hinter einer Böschung auf die Straße.
Obwohl die Lenkerin des Pkw den jungen Radfahrer noch bemerkte und unverzüglich eine Vollbremsung einleitete, ließ sich ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.
Bub ins LKH Bregenz eingeliefert
Der Bub touchierte die rechte vordere Seite des Autos und prallte mit dem Kopf hart gegen die Windschutzscheibe. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde das Kind mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Bregenz eingeliefert.
Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand erheblicher Sachschaden. Neben einem Krankenwagen des Roten Kreuzes standen zwei Polizeistreifen im Einsatz.
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