Bub fährt mit Rad Hang hinab und prallt gegen Pkw

Ein neunjähriger Bub rollte am Montagabend in Lingenau (Bregenzerwald) auf seinem E-Bike eine Wiese hinunter und tauchte hinter einer Böschung plötzlich vor einem herannahenden Pkw auf. Die Lenkerin des Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit ihrem Fahrzeug.