„Es wundert mich, dass er sich das noch antut!“

„Klare Wettbewerbsverzerrung“

Schiener hatte nach der ersten Partie, als man noch mit sechs Profis angetreten war, die Notbremse gezogen: „Das darf nicht sein, dass so viele Profis spielen. Das ist klare Wettbewerbsverzerrung. Jetzt spielen wir mit weniger, allerdings sind die jungen Spieler noch unerfahren und brauchen Unterstützung. Von der letztjährigen Aufstiegself sind nur drei geblieben.“ Alle anderen sind weitergezogen. „Weil sie bei anderen Klub ein wenig mehr Geld bekommen als bei uns. Wir zahlen eine Siegprämie, bei Aufstieg bekommt jeder Spieler zusätzlich 1000 Euro“, verrät Schiener.