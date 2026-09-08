Dornbirn und Hohenems siegen im Gleichschritt!

Mit einem klaren 4:0-Heimsieg gegen Fügen hat der FC Dornbirn die Tabellenführung in der Regionalliga West übernommen. Dahinter liegt mit Hohenems ein weiterer Vorarlberger Klub. Imst könnte am Mittwoch mit einem Sieg im Nachtragsspiel in Kitzbühel allerdings wieder an die Tabellenspitze klettern. Die Highlights der Runde gibt es im Video.