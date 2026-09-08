Erinnerung an zwei Vorarlberger Pionierseelen

Durch den Abend führen Hannes Schenkenbach – ein langjähriger Freund der Familie – und Thomas Feurstein von der Vorarlberger Landesbibliothek. Zum Auftakt wird das von Schenkenbach gestaltete „Österreich-Bild“ aus dem Jahr 1992 gezeigt. Ergänzt wird das Programm durch Ausschnitte aus Filmen, historische Fotografien und persönliche Wegbegleiter-Erinnerungen. Zudem bekommen Besucher die Gelegenheit, Exponate aus dem Fend-Nachlass zu besichtigen, den Renate Fend im Jahr 2015 der Landesbibliothek überlassen hatte.