Erinnerung an zwei Vorarlberger Pionierseelen

Sie prägten die Ära der großen Naturdokumentationen und fesselten zu den Feiertagen regelmäßig ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen: Werner Fend, der Vorarlberger Tierfilm-Pionier, wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass widmet die Landesbibliothek seinem Schaffen einen besonderen Gedenkabend.
Die Veranstaltung im Kuppelsaal der Vorarlberger Landesbibliothek steht dabei unter ganz besonderen Vorzeichen. Ursprünglich war geplant, dass Fends Ehefrau und langjährige Weggefährtin Renate Fend in einem Zeitzeugengespräch persönliche Einblicke in das gemeinsame Schaffen gibt. Nach ihrem überraschenden Ableben wird die Veranstaltung nun zu einem In-Memoriam-Abend für beide Persönlichkeiten.
Erfolg war stets Teamarbeit
Renate Fend begleitete ihren Mann nicht nur auf seinen Reisen, sondern trug als Tontechnikerin, Fotografin und Produzentin maßgeblich zum Erfolg der Produktionen bei. Für dieses Lebenswerk verleiht der Götzner Bürgermeister Manfred Böhmwalder an diesem Abend das Ehrenzeichen der Marktgemeinde Götzis posthum an den gemeinsamen Sohn Michael.
Wann: Donnerstag, 17. September, um 19:30 Uhr
Wo: Kuppelsaal der Vorarlberger Landesbibliothek, Bregenz
Eintritt: frei
Anmeldung: Aufgrund der begrenzten Platzanzahl wird um Online-Anmeldung unter www.vorarlberg.at/vlb-inmemoriam-fend gebeten.
Durch den Abend führen Hannes Schenkenbach – ein langjähriger Freund der Familie – und Thomas Feurstein von der Vorarlberger Landesbibliothek. Zum Auftakt wird das von Schenkenbach gestaltete „Österreich-Bild“ aus dem Jahr 1992 gezeigt. Ergänzt wird das Programm durch Ausschnitte aus Filmen, historische Fotografien und persönliche Wegbegleiter-Erinnerungen. Zudem bekommen Besucher die Gelegenheit, Exponate aus dem Fend-Nachlass zu besichtigen, den Renate Fend im Jahr 2015 der Landesbibliothek überlassen hatte.
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