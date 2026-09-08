Neues Gastronomiekonzept im Montforthaus Feldkirch

Mit dem Schritt reagieren die Betreiber auf die Erfahrungen des bisherigen Betriebs, Auslastung und Wirtschaftlichkeit soll so verbessert werden. Die Räumlichkeiten bleiben in die Veranstaltungslogistik des Hauses eingebunden. An veranstaltungsfreien Tagen bleibt das Restaurant geschlossen, bei öffentlichen Veranstaltungen im Großen Saal öffnet das E3 zusätzlich vor und nach den Aufführungen. Für die Bevölkerung wird es jedoch weiterhin ein regelmäßiges Angebot geben: Jeden Donnerstag öffnet das Restaurant abends für die Öffentlichkeit. Der erste dieser öffentlichen Abende geht am 15. Oktober 2026 über die Bühne.