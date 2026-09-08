Neues Gastronomiekonzept im Montforthaus Feldkirch

Ab dem 1. Oktober 2026 übernimmt die Häfele-Locher GmbH die Gastronomie auf der Dachgalerie des Montforthauses. Damit geht eine Umstellung des Betriebskonzepts einher: Das E3 stellt den klassischen, täglichen Restaurantbetrieb ein und wird künftig primär als Event-Location für geschlossene Gesellschaften, Firmenfeiern und Kongresse genutzt.
Mit dem Schritt reagieren die Betreiber auf die Erfahrungen des bisherigen Betriebs, Auslastung und Wirtschaftlichkeit soll so verbessert werden. Die Räumlichkeiten bleiben in die Veranstaltungslogistik des Hauses eingebunden. An veranstaltungsfreien Tagen bleibt das Restaurant geschlossen, bei öffentlichen Veranstaltungen im Großen Saal öffnet das E3 zusätzlich vor und nach den Aufführungen. Für die Bevölkerung wird es jedoch weiterhin ein regelmäßiges Angebot geben: Jeden Donnerstag öffnet das Restaurant abends für die Öffentlichkeit. Der erste dieser öffentlichen Abende geht am 15. Oktober 2026 über die Bühne.
Ein Treffpunkt für die Feldkircher
„Wir wollen uns auf das konzentrieren, was wir können – professionelle Veranstaltungen, besondere Begegnungen und Formate, die Menschen zusammenbringen“, begründet Montforthaus-Geschäftsführerin Stefanie Thurner die Neuausrichtung. Betreiber Mike Häfele-Locher, der in Feldkirch bereits den Rösslepark führt, ergänzt, dass neben der Event-Betreuung insbesondere der Donnerstag als fester Treffpunkt für die Feldkircher Bevölkerung etabliert werden soll. Details zum Programm an den Donnerstagen sollen demnächst veröffentlicht werden.
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