Veronika Marte rückt in ÖAAB-Führungsspitze auf

Zukunftsdepot gefordert

Auch für die Zukunft sind die Ziele bereits klar definiert: Die Interessensvertretung drängt auf weitere Entlastungen für erbrachte Arbeit und Mehrleistungen. Ebenso sollen ein abgabenfreies Zukunftsdepot für junge Menschen geschaffen sowie die Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf optimiert werden. Sichere Pensionen gepaart mit attraktiven Modellen für ein freiwilliges längeres Verbleiben im Erwerbsleben runden das Konzept ab.