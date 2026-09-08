Wem gehört die Zeit, die durch KI eingespart wird?

Mehr Produktivität durch KI und Digitalisierung muss auch bei den Beschäftigten ankommen – da sind sich die Gewerkschafter der Bodensee-Region einig. Statt das Pensionsalter zu erhöhen oder die Arbeitszeit zu verlängern, fordert der IGR-Präsident Reinhard Stemmer eine echte Vier-Tage-Woche und die sechste Urlaubswoche für alle.
An der Frage der Arbeitszeiten scheiden sich derzeit die Geister. Während Wirtschaftsvertreter angesichts von Fachkräftemangel und Wirtschaftsflaute immer wieder längere Arbeitszeiten ins Spiel bringen, hält der Interregionale Gewerkschaftsrat (IGR) Bodensee bei einer Pressekonferenz dagegen: Die Antwort auf die Herausforderungen der Arbeitswelt könne nicht sein, die Menschen noch mehr arbeiten zu lassen.
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