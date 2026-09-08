Wem gehört die Zeit, die durch KI eingespart wird?

An der Frage der Arbeitszeiten scheiden sich derzeit die Geister. Während Wirtschaftsvertreter angesichts von Fachkräftemangel und Wirtschaftsflaute immer wieder längere Arbeitszeiten ins Spiel bringen, hält der Interregionale Gewerkschaftsrat (IGR) Bodensee bei einer Pressekonferenz dagegen: Die Antwort auf die Herausforderungen der Arbeitswelt könne nicht sein, die Menschen noch mehr arbeiten zu lassen.