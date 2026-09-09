Ärger um die Frühbetreuung in den Schulen

Unterschiedliche Zeiten, Kosten von 1080 Euro bis zum Gratis-Angebot: Bei der Morgenaufsicht für Kinder in niederösterreichischen Gemeinden kommt es darauf an, wo man wohnt, kritisieren die NEOS und rechnen vor ...
Die Stadt Baden war der Anlassfall, aufgrund dessen die NEOS-Politiker genauer hingeschaut haben: Dort stiegen die Preise der Frühbetreuung von Volksschulkindern heuer ab September – nachdem sie schon 2025 erhöht worden sind. Und zwar laut NEOS um satte 50 Prozent – von vier auf sechs Euro pro Morgen, an denen von 6.45 bis 7.45 Uhr auf die Kleinen aufgepasst wird.
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