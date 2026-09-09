Ärger um die Frühbetreuung in den Schulen

Die Stadt Baden war der Anlassfall, aufgrund dessen die NEOS-Politiker genauer hingeschaut haben: Dort stiegen die Preise der Frühbetreuung von Volksschulkindern heuer ab September – nachdem sie schon 2025 erhöht worden sind. Und zwar laut NEOS um satte 50 Prozent – von vier auf sechs Euro pro Morgen, an denen von 6.45 bis 7.45 Uhr auf die Kleinen aufgepasst wird.