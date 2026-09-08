„Eine 0:10-Niederlage wird es nicht mehr geben!“

Fast schon historisch ist das starke Auftreten der Vorarlberger Vereine in dieser ÖFB-Cup-Saison. Mit dem SCR Altach, der Lustenauer Austria und SW Bregenz stehen gleich drei Klubs im Achtelfinale – das gab es lange nicht mehr. Genauer gesagt seit 16 Jahren!
Im Herbst 2010 schafften es mit dem FC Lustenau, der Austria und Altach ebenfalls drei VFV-Teilnehmer unter die letzten 16, wobei nur die Austria dank eines 5:4-Siegs im Elferschießen gegen Grödig weiter- und schließlich bis ins Finale kam. Dort musste man sich Ried dann aber mit 0:2 geschlagen geben.
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