„Eine 0:10-Niederlage wird es nicht mehr geben!“

Im Herbst 2010 schafften es mit dem FC Lustenau, der Austria und Altach ebenfalls drei VFV-Teilnehmer unter die letzten 16, wobei nur die Austria dank eines 5:4-Siegs im Elferschießen gegen Grödig weiter- und schließlich bis ins Finale kam. Dort musste man sich Ried dann aber mit 0:2 geschlagen geben.