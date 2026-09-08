Vorarlberger Model-Talent glänzte beim Debüt

Die 19-jährige Noemie Blok aus Dornbirn hat beim Business-Event „Wine meets Business, Business meets Wine“ im Wiener Weingut Wolff ihr Debüt auf dem Laufsteg gefeiert. Die 1,83 Meter große Vorarlbergerin ist seit Kurzem bei der Agentur 1st Place Models des gebürtigen Vorarlbergers Dominik Wachta unter Vertrag.
Auf dem Event präsentierte Blok Mode der Designerinnen Doris Berger (Rosengarten Couture) und Arin Mustafa (Nexus of the Elegance). Neben ihr standen weitere Models der Agentur auf dem Laufsteg. Für das musikalische Programm sorgten Greg Bannis, ehemaliger Sänger der Band Hot Chocolate, sowie Agenturinhaber Wachta als DJ. Nach dem Auftritt Bloks in Wien laufen derzeit Verhandlungen für einen Einsatz bei der Modewoche in Mailand im kommenden Jahr.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.