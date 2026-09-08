Vorarlberger Model-Talent glänzte beim Debüt

Auf dem Event präsentierte Blok Mode der Designerinnen Doris Berger (Rosengarten Couture) und Arin Mustafa (Nexus of the Elegance). Neben ihr standen weitere Models der Agentur auf dem Laufsteg. Für das musikalische Programm sorgten Greg Bannis, ehemaliger Sänger der Band Hot Chocolate, sowie Agenturinhaber Wachta als DJ. Nach dem Auftritt Bloks in Wien laufen derzeit Verhandlungen für einen Einsatz bei der Modewoche in Mailand im kommenden Jahr.