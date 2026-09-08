Mit KI und Teamgeist ins neue Semester

Rekord bei technischen Studiengängen

Besonders groß ist der Andrang in diesem Jahr in den technischen Fächern. „Bei unseren technischen Bachelorstudiengängen verzeichnen wir einen historischen Höchststand an Bewerbungen“, berichtet Fitz-Rankl. Auch Angebote wie Soziale Arbeit, Pflege, Informatik sowie der Masterstudiengang International Management and Leadership sind stark gefragt. Zudem nutzen immer mehr Studierende duale Modelle, bei denen sie zwei Tage an der Hochschule lernen und drei bis vier Tage in einem Partnerbetrieb arbeiten.