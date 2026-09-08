Altachs Marko Raguz muss am Knie operiert werden

Das Altacher Stürmerproblem ist um eine Facette reicher geworden. Marko Raguz hat sich im Cupspiel gegen Bischofshofen eine Verletzung am Innenmeniskus zugezogen und muss sich einem operativen Eingriff unterziehen. Der 28-Jährige fällt mehrere Wochen aus. Raguz teilte sich zuletzt die Mittelstürmerposition mit Srdjan Hrstic.
Raguz hat schon eine umfangreiche Verletzungshistorie hinter sich. Von 2016 bis 2022 verpasste der Angreifer wegen verschiedener Verletzungen 166 Bundesligaspiele. Von 2022 bis 2024 spielte Raguz keine einzige Bundesligapartie. In den drei Saisonen vor seinem Wechsel nach Altach lief Raguz nur 41 Mal in der Bundesliga auf.
Jetzt wollte der Wechsel nach Altach einen Neustart in höchsten Spielklasse bringen. Den muss Raguz jetzt für einige Wochen verschieben. Wen Trainer Ognjen Zaric anstelle des Verletzten aufbieten wird, bleibt vorerst offen. Die Lösung gibt es am Samstag (17) gegen den GAK.
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