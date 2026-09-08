Altachs Marko Raguz muss am Knie operiert werden

Raguz hat schon eine umfangreiche Verletzungshistorie hinter sich. Von 2016 bis 2022 verpasste der Angreifer wegen verschiedener Verletzungen 166 Bundesligaspiele. Von 2022 bis 2024 spielte Raguz keine einzige Bundesligapartie. In den drei Saisonen vor seinem Wechsel nach Altach lief Raguz nur 41 Mal in der Bundesliga auf.