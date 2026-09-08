Zum „50er“ gab es für Campbell keine Geschenke

Brunold und Natter auf Torjagd

Mit der Dornbirnerin Carina Brunold und der Mellauerin Linda Natter sind noch zwei weitere Ländle-Angreiferinnen in der deutschen Bundesliga engagiert. Während die 21-jährige Natter bei der TSG Hoffenheim in der Vorsaison von einer zähen Knieverletzung ausgebremst wurde, möchte sie in dieser Spielzeit durchstarten. In den ersten drei Partien kam sie jeweils als Joker, blieb aber noch ohne Torerfolg.