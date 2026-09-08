Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starke Newcomerin

Zum „50er“ gab es für Campbell keine Geschenke

Frauenfußball
08.09.2026 18:55
Eileen Campbell absolvierte bereits 50 Spiele in der deutschen Bundesliga.
Eileen Campbell absolvierte bereits 50 Spiele in der deutschen Bundesliga.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Gleich drei Stürmerinnen aus Vorarlberg gehen in der deutschen Bundesliga auf Torjagd. Noch muss das Trio aus dem Ländle auf das erste Erfolgserlebnis in der neuen Saison warten. Grund zur Freude hat dafür eine vierte VFV-Kickerin, die erst vor dieser Spielzeit von Altach zu Absteiger Essen gewechselt war.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein spezielles Jubiläum gab es am Montagabend für die Feldkircherin Eileen Campbell. Die ÖFB-Teamstürmerin in Diensten von Union Berlin bestritt im „Stadion An der Alten Försterei“ ihr bereits 50. Spiel in der deutschen Bundesliga. Zum Feiern gab es für die 25-Jährige und ihre „Eisernen“ allerdings nichts: Gegen Eintracht Frankfurt setzte es im dritten Saisonspiel die dritte Pleite.

Damit muss Campbell, die im Jänner 2024 von Altach zuerst nach Freiburg und im Juli 2025 nach Berlin gewechselt war, weiter auf ihren ersten Saisonstreffer warten und hält weiter bei elf Toren und sieben Assists in der Liga. Ihr Marktwert verdreifachte sich seit ihrem Wechsel nach Deutschland laut dem Portal „Soccerdonna“ allerdings auf stolze 150.000 Euro.

Brunold und Natter auf Torjagd
Mit der Dornbirnerin Carina Brunold und der Mellauerin Linda Natter sind noch zwei weitere Ländle-Angreiferinnen in der deutschen Bundesliga engagiert. Während die 21-jährige Natter bei der TSG Hoffenheim in der Vorsaison von einer zähen Knieverletzung ausgebremst wurde, möchte sie in dieser Spielzeit durchstarten. In den ersten drei Partien kam sie jeweils als Joker, blieb aber noch ohne Torerfolg.

Die 23-jährige Brunold war vor dieser Saison vom SKN St. Pölten zum SC Freiburg gewechselt und kam dort bei drei Joker-Einsätzen bislang zu 64 Bundesliga-Spielminuten. Auf ihr erste Ligator wartet die ÖFB-Teamstürmerin aber noch.

Albrecht ist in Essen gesetzt
In Deutschland so richtig eingeschlagen hat Selina Albrecht. Die Bregenzerwälderin war von Altach zu Bundesligaabsteiger SGS Essen gewechselt. Dort ist die 20-Jährige in der Verteidigung gesetzt und ihr Team nach fünf Runden noch immer ohne Verlustpunkte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
08.09.2026 18:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
224.137 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
106.448 mal gelesen
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
94.842 mal gelesen
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Innenpolitik
FPÖ-Chef zu Klimawandel: „Ist ja Gotteslästerung“
3247 mal kommentiert
Herbert Kickl und der ORF: selten ein entspanntes Verhältnis ...
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1943 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Außenpolitik
Nach CDU-Wahlschock: Merz mit klarer Ansage an AfD
1685 mal kommentiert
Für Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird es innenpolitisch immer bedrohlicher.
Mehr Frauenfußball
Landesliga Steiermark:
Bruck & Gnas überraschen – Ilzer erstmals Remis!
Gloggnitz verliert
Viktoria mit Sensationssieg – Donau überrascht!
Schlagerspiel live:
Bleiburg entzaubert Treibach – knapper WAC-Sieg!
Hartberger ohne Sieg
5:2! Allerheiligen zerlegt Tillmitsch – Weiz siegt
60-Meter-Kracher
Pinzgau jubelt! Mit Traumtor zum ersten Saisonsieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf