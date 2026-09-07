Landmaschinenhersteller Pöttinger wächst wieder

90% werden exportiert

Die Exportquote blieb mit 90 Prozent stabil, Frankreich und Deutschland gehören zu den wichtigsten Märkten. Die Anzahl der Mitarbeitenden ging um ein ein Prozent auf 2.100 Personen zurück. Exakt 1.173 davon arbeiten in Österreich, 407 in Tschechien, 208 in Deutschland, 76 in Italien, und die anderen 217 in den weiteren Pöttinger-Niederlassungen weltweit.