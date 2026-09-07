ÖSV-Überraschung: Ski-Dominator pausiert Karriere

„Nach langem Überlegen habe ich mich entschlossen, dieses Jahr nicht im Weltcup zu starten und mir eine Auszeit zu nehmen. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, einmal einen Schritt zurück zu machen und mich auf die Matura zu konzentrieren. Das ist die letzten Jahre etwas auf der Strecke geblieben und mir ist bewusst geworden, dass ich meiner Ausbildung nun mehr Zeit widmen möchte. Ich möchte mir dieses Jahr nehmen, ohne schon jetzt zu wissen, wie es danach weitergeht. Nach dieser Pause werde ich entscheiden, ob und in welcher Form ich in den Spitzensport zurückkehre“, wird der 21-jährige Aigner in einer Aussendung des Österreichischen Skiverbandes zitiert.