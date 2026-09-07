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Umstrittene Aktion

Für Tattoo: KFC bietet Gratis-Hendl auf Lebenszeit

Ausland
07.09.2026 11:27
Gegen ein Tattoo bekommt man bei KFC in Italien Gratis-Hendl auf Lebenszeit.
Gegen ein Tattoo bekommt man bei KFC in Italien Gratis-Hendl auf Lebenszeit.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/@Stefano Leone/gazzettamodena/Stock Adobe @Ming)
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Von krone.at

Ein Tattoo mit dem Logo der US-Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) gegen kostenloses Hendl auf Lebenszeit: Eine Werbeaktion auf der Messe „Modena Nerd“ in Italien sorgt für Kritik. Der „Preis“ für ein Tattoo ist ein Gutschein, der alle zehn Tage in KFC-Restaurants in mehreren Regionen eingelöst werden kann – und zwar dauerhaft.

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Der Gutschein gilt in KFC-Restaurants in Modena, Reggio Emilia und Parma. Die Aktion war bereits im vergangenen Jahr angeboten worden. Damals ließen sich nach Angaben der Veranstalter rund 50 Menschen das Markenlogo auf die Haut tätowieren.

Konsumentenschutzverband protestiert
Der Verbraucherschutzverband Federconsumatori fordert, die sogenannte „KFC Tattoo Experience“ zu stoppen. Dabei geht es auch um mögliche hygienische und rechtliche Fragen. Der Konsumentenschutz bezeichnete die Aktion als fragwürdigen Tausch von Fast Food gegen dauerhafte Werbung auf dem Körper.

„Vorschriften für Tattoo-Gewerbe müssen eingehalten werden“
Federconsumatori forderte die Stadt und die örtliche Gesundheitsbehörde auf, die Aktion zu überprüfen und gegebenenfalls den KFC-Stand von der Messe zu entfernen. Auch der Branchenverband CNA Sanità e Benessere verlangte die strikte Einhaltung der Vorschriften für das Tätowiergewerbe.

Stadt: „Alles ordnungsgemäß“
Die Stadt Modena erklärte dagegen, die diesjährige Veranstaltung sei ordnungsgemäß genehmigt. Die beiden von KFC beauftragten Tätowierer hätten die erforderlichen Unterlagen beim zuständigen Amt eingereicht und eine entsprechende Meldung über die Aufnahme ihrer Tätigkeit abgegeben.

KFC organisierte große Werbeaktion
Für die Veranstaltung am vergangenen Wochenende hatte KFC neben der Tattoo-Aktion weitere Werbeangebote geplant. Dazu gehörten digitale Spiele mit QR-Codes, Pokémon-Sammelkarten, limitierte Tassen sowie ein Hologramm des KFC-Gründers Colonel Sanders.

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