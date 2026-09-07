Für Tattoo: KFC bietet Gratis-Hendl auf Lebenszeit

Ein Tattoo mit dem Logo der US-Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) gegen kostenloses Hendl auf Lebenszeit: Eine Werbeaktion auf der Messe „Modena Nerd“ in Italien sorgt für Kritik. Der „Preis“ für ein Tattoo ist ein Gutschein, der alle zehn Tage in KFC-Restaurants in mehreren Regionen eingelöst werden kann – und zwar dauerhaft.