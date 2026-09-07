Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Von Ärzten entworfen

Darum tragen diese Pinguine eine Weste statt Frack

Wissen
07.09.2026 10:57
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Chile haben Humboldt-Pinguine adrette rote Westen verpasst bekommen. Doch die bunten Kleidungsstücke sind nicht gedacht, die Pinguine schicker aussehen zu lassen. Vielmehr handelt es sich dabei um ein medizinisches Accessoire. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich sind die Tiere ja wegen ihres schwarz-weißen Federkleids als schwimmende Frackträger bekannt – doch auch die roten Westen stehen den Meeresbewohnern hervorragend. 

Tierärzte haben die ungewöhnlichen Kleidungsstücke für verletzte Pinguine entwickelt. In den Westen sind Kupfer und Zink vernäht – dadurch sollen Wunden an den Wasservögeln schneller heilen.

Die Westen sind maßgeschneidert – dem Pinguin scheint sein neues Accessoire nicht zu stören.
Die Westen sind maßgeschneidert – dem Pinguin scheint sein neues Accessoire nicht zu stören.(Bild: kameraone)

Solche Anzüge werden bereits zur Behandlung verletzter Hunde und Katzen eingesetzt. Nun wird diese Methode auch bei den Humboldt-Pinguinen in Chile ausprobiert. Dort ist die größte Population dieser gefährdeten Art beheimatet. 

Pinguine wurden für Maßarbeit vermessen
„Seit Jahren werden Westen mit Mikrofasern, die Elemente wie Kupfer und Zink enthalten, an Haustieren, insbesondere Hunden und Katzen, getestet und haben wesentlich zur Heilung von Hautwunden beigetragen“, erklärt Ignacio Idalsoaga, Direktor des Buin Zoos. In dem Wildpark am Rande der Hauptstadt Chile wurden die Tiere vermessen, um maßgeschneiderte Westen zu entwickeln. 

Lesen Sie auch:
Im Wiener Tiergarten Schönbrunn sorgen die jungen Felsenpinguine für Begeisterung.
Flauschiger Nachwuchs
Pinguin-Boom in Schönbrunn: Zehn Küken geschlüpft!
02.06.2026
Kollaps droht
Kaiserpinguinen schmilzt das Eis weg
12.04.2026

Humboldt-Pinguine sind vom Aussterben bedroht – Forscher stellten bei Untersuchungen in den Jahren 2024 und 2025 der wichtigsten Brutkolonien in Chile fest, dass aktive Nester um 63 Prozent im Vergleich zu denselben Standorten drei Jahre zuvor zurückgegangen sind. Fischernetze, Plastikverschmutzung, Krankheitsausbrüche und die Konkurrenz mit der Fischerei um Nahrung sind die größten Gefahren für die Wasservögel. 

El Niño setzt Pinguinen zu
Doch auch das Wetterphänomen El Niño macht den Tieren zu schaffen: Durch das ungewöhnliche warme Wasser sind Kaltwasserfische, von denen sie sich ernähren, schwerer zu finden. „Gerade jetzt, angesichts all der Probleme, die durch El Niño verursacht werden, werden wir in den kommenden Wochen wahrscheinlich viele verlassene Küken sehen, die Verletzungen erleiden, die ihnen in der Umwelt zugefügt wurden“, so Idalsoaga.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
07.09.2026 10:57
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Pinguin
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Schwarmintelligenz
Tausende Ameisen bilden lebende Brücke über Bach
Zeitraffer-Aufnahmen
ESA-Astronautin filmt tanzende Nordlichter
NASA-Daten zeigen:
Asteroid Donaldjohanson torkelt um die Sonne
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
217.368 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
160.661 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
124.527 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3952 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1905 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1651 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Mehr Wissen
Von Ärzten entworfen
Darum tragen diese Pinguine eine Weste statt Frack
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Warum werden wir Menschen immer dümmer?
Wir müssen umlernen
So sieht die neue Weltkarte aus: USA geschrumpft!
Krone Plus Logo
Eismumie Ötzi
Nach Sensationsfund trafen sich Zeitzeugen wieder
Krone Plus Logo
Neue Verordnung
Biber: „Der Abschuss ist der allerletzte Ausweg“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf