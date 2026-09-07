Darum tragen diese Pinguine eine Weste statt Frack

El Niño setzt Pinguinen zu

Doch auch das Wetterphänomen El Niño macht den Tieren zu schaffen: Durch das ungewöhnliche warme Wasser sind Kaltwasserfische, von denen sie sich ernähren, schwerer zu finden. „Gerade jetzt, angesichts all der Probleme, die durch El Niño verursacht werden, werden wir in den kommenden Wochen wahrscheinlich viele verlassene Küken sehen, die Verletzungen erleiden, die ihnen in der Umwelt zugefügt wurden“, so Idalsoaga.