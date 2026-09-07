Liebe am Comer See: Katie Holmes sexy wie nie!

Auch wenn Yarmosky in der Kunstszene längst einen Namen hat, hält er sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mit Katie Holmes scheint sich das nun ein wenig zu ändern. Holmes selbst blickt nach einigen turbulenten Jahren offenbar wieder nach vorn. Ihre Tochter Suri stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Hollywood-Star Tom Cruise und führt mittlerweile ein eigenes Leben.