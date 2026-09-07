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Liebe am Comer See: Katie Holmes sexy wie nie!

Society International
07.09.2026 10:18
Die Liebe macht sie sexy wie nie! Katie Holmes meldete sich auf Instagram mit einer Reihe von ...
Die Liebe macht sie sexy wie nie! Katie Holmes meldete sich auf Instagram mit einer Reihe von Fotos aus ihrem perfekten Liebesurlaub mit ihrem neuen Freund Jason Bard Yarmosky.(Bild: Krone-Collage/Instagram/jasonbardyarmosky und katieholmes)
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Von krone.at

Die Liebe macht sie sexy wie nie! Katie Holmes (47) meldete sich auf Instagram mit einer Reihe von Fotos aus ihrem perfekten Liebesurlaub mit ihrem neuen Freund Jason Bard Yarmosky. Am Comer See zeigt sich die Schauspielerin mit so viel Lebensfreude und Selbstbewusstsein wie kaum je zuvor!

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Auf einem Foto posiert Holmes in einem schwarzen Kleid mit neckisch tiefem Dekolleté. Auf einem anderen genießt sie mit Bombenfigur den Sommer im Bikini an Deck eines Schiffes. Die „Dawson’s Creek“-Ikone zeigt sich dabei entspannt, glücklich und voller Lebensfreude. Nach Monaten voller Gerüchte ist diese Beziehung nun wirklich offiziell!

Neue Liebe, traumhafte Kulisse! 
Katie Holmes und Jason Bard Yarmosky verbringen romantische Tage am Comer See in Italien. Der Künstler, der unter seinem Namen Tepr bekannt ist, ist acht Jahre jünger als die Schauspielerin. Nach ersten gemeinsamen Auftritten und verliebten Schnappschüssen ist aus dem geheimnisvollen Mann an ihrer Seite inzwischen ganz offiziell ihr neuer Freund geworden.

Hier ist das Foto-Karussell, das Katie Holmes aus ihrem Liebesurlaub am Comer See auf Instagram gepostet hat. Einfach durchswipen!

Seit drei Monaten offiziell
Seit rund drei Monaten sollen die beiden offiziell ein Paar sein. Kennengelernt haben sich Holmes und Yarmosky im Juni 2026 beim Tribeca Film Festival in New York. Dort besuchten sie am 8. Juni gemeinsam das Chanel Tribeca Festival Artists Dinner. Yarmosky war als Künstler eingeladen, während Holmes dort die Weltpremiere ihres Filmprojekts feierte.

Offenbar sprang der Funke über. Aus ersten gemeinsamen Auftritten entwickelte sich eine Beziehung – und inzwischen genießen die beiden ihre Liebe ganz entspannt in Italien. Der Comer See könnte dafür kaum eine romantischere Kulisse bieten.

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Wer ist Katie Holmes’ neuer Freund?
Jason Bard Yarmosky ist ein erfolgreicher, in New York ansässiger Künstler und Maler. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich vor allem mit den großen Themen des Lebens: Alter, Zeit und Erinnerung.

Seine Kunstwerke präsentiert der Künstler – wie hier – auch gerne in den sozialen Medien:

Auch wenn Yarmosky in der Kunstszene längst einen Namen hat, hält er sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mit Katie Holmes scheint sich das nun ein wenig zu ändern. Holmes selbst blickt nach einigen turbulenten Jahren offenbar wieder nach vorn. Ihre Tochter Suri stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Hollywood-Star Tom Cruise und führt mittlerweile ein eigenes Leben.

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