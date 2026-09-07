Schuldenkrieg

Vierzigtausend Milliarden Dollar sind eine kaum vorstellbare Dimension. Nun haben die Staatsschulden der USA diese Schwelle überschritten: 40 Billionen Dollar. Noch zur Jahrtausendwende lag die Verschuldung unter 6 Billionen Dollar, vor 10 Jahren unter 20 Billionen. Zum Vergleich: Die Goldreserven der USA – im Übrigen die mit Abstand größten der Welt – haben aktuell einen Wert von 1,2 Billionen Dollar. Selbst alles Gold der Welt (etwa 32 Billionen Dollar) könnte den Schuldenberg der USA nicht zur Gänze abbauen. Aus diesem Grund will ich keine US-Staatsanleihen mehr besitzen.