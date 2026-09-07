Schuldenkrieg

Vierzigtausend Milliarden Dollar sind eine kaum vorstellbare Dimension. Nun haben die Staatsschulden der USA diese Schwelle überschritten: 40 Billionen Dollar. Noch zur Jahrtausendwende lag die Verschuldung unter 6 Billionen Dollar, vor 10 Jahren unter 20 Billionen. Zum Vergleich: Die Goldreserven der USA – im Übrigen die mit Abstand größten der Welt – haben aktuell einen Wert von 1,2 Billionen Dollar. Selbst alles Gold der Welt (etwa 32 Billionen Dollar) könnte den Schuldenberg der USA nicht zur Gänze abbauen. Aus diesem Grund will ich keine US-Staatsanleihen mehr besitzen.
Das weiß auch China, der stärkste Rivale der USA im Ringen um die globale Vormachtstellung. Noch 2013 war China der größte ausländische Gläubiger der USA und hielt US-Staatsanleihen im Wert von 1317 Milliarden Dollar. Damit finanzierten die Chinesen nicht zuletzt die Kaufkraft der Amerikaner, damals die wichtigsten Abnehmer chinesischer Waren. Mit dem von Donald Trump 2018 ausgelösten Handelskrieg begann China, US-Papiere massiv abzubauen und seine Goldreserven aufzustocken.
Heute ist Japan der größte ausländische Inhaber von US-Staatsanleihen und zugleich einer der wichtigsten Verbündeten der USA. Auch Staaten wie Israel, Großbritannien und Saudi-Arabien haben ihre Bestände deutlich erhöht. De facto haben sie damit im Handelskrieg ihre Seite gewählt und sich das Wohlwollen der USA gesichert: wirtschaftlich, politisch und moralisch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.