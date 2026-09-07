Beliebtes Burger Festival kommt zurück nach Wien

Burger-Fans sollten sich den Oktober schon einmal vormerken: Von 1. bis 4. Oktober dreht sich bein Burger Festival im „Der Garten“ an der Wiener Prater Hauptallee vier Tage lang alles um Burger, Drinks und Musik. Das Konzept ist heuer besonders simpel: Ticket kaufen, zwei Stunden lang durchkosten und zwar so viel man möchte.
Während der gebuchten Zwei-Stunden-Slots sind laut Veranstalter bis zu 14 verschiedene Burger-Kreationen geplant. Neben Beef und Chicken sollen auch vegetarische Varianten angeboten werden. Dazu gibt es unter anderem Bier, Spritzer und alkoholfreie Getränke. Das reguläre Erwachsenen-Ticket kostet online derzeit ab 49,75 Euro.
Burger Festival in neuer Location
Das Festival startet Donnerstag und Freitag jeweils um 15 Uhr, am Wochenende bereits um 12.30 Uhr. Gefeiert und geschlemmt wird in mehreren Zeitfenstern über den Tag verteilt. Austragungsort ist „Der Garten“ auf der Spenadlwiese im Wiener Prater.
Wer sich selbst durch das Burger-Angebot kosten möchte, kann mit etwas Glück gratis dabei sein: Die „Krone“ verlost 2x2 Tickets für das Burger Festival in Wien. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 25. September ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.