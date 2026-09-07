Beliebtes Burger Festival kommt zurück nach Wien

Burger-Fans sollten sich den Oktober schon einmal vormerken: Von 1. bis 4. Oktober dreht sich bein Burger Festival im „Der Garten“ an der Wiener Prater Hauptallee vier Tage lang alles um Burger, Drinks und Musik. Das Konzept ist heuer besonders simpel: Ticket kaufen, zwei Stunden lang durchkosten und zwar so viel man möchte.