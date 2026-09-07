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Überraschender Wechsel

Neuer Klub für Englands Stürmer-Ikone Jamie Vardy!

Fußball International
07.09.2026 10:58
Jamie Vardy
Jamie Vardy(Bild: AP/Rui Vieira)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jamie Vardy ist zurück im englischen Fußball! Der 39-Jährige schließt sich dem FC Burnley an und unterschreibt beim Premier-League-Absteiger einen Vertrag für eine Saison. 

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Der frühere englische Nationalspieler war zuletzt vereinslos, nachdem er am Ende der vergangenen Spielzeit den italienischen Klub Cremonese verlassen hatte. Vardy bringt dabei jede Menge Erfahrung mit. 2016 schrieb er mit Leicester City Fußball-Geschichte, als er mit den „Foxes“ sensationell die Premier League gewann. In 342 Premier-League-Partien erzielte er 145 Treffer. Für die englische Nationalmannschaft lief er 26-mal auf und traf dabei siebenmal. Eigentlich hätte man davon ausgehen können, dass Vardy seine Karriere beendet.

Burnley nach fünf Spielen Tabellenletzter 
Nun soll der Torjäger Burnley dabei helfen, nach dem Abstieg aus Englands höchster Spielklasse wieder in die Spur zu finden. Burnely steht derzeit in der Championship am Tabellenende mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen.

Trainer Nicky Hayen freut sich auf den prominenten Neuzugang: „Seine Erfahrung und Führungsqualität werden für unseren Kader von unschätzbarem Wert sein, und wir glauben, dass er einen bedeutenden Einfluss auf unsere Kampagne haben kann.“ Vardy habe eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, so Hayen weiter. „Wir freuen uns darauf, ihn im Claret-Trikot zu sehen.“

„Ich kann es kaum erwarten“
Auch Vardy selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Dieser Klub hat eine echte Fußball-Geschichte und leidenschaftliche Fans, die ein Team verdienen, das sie und ihre Stadt repräsentiert“, erklärte der Angreifer. „Ich kann es kaum erwarten, auf dem Platz loszulegen und dem Team zu helfen, sich in die richtige Richtung zu bewegen.“

Mit Kompany aufgestiegen und abgestiegen
Burnley war in der vergangenen Saison aus der Premier League abgestiegen. Von 2022 bis 2024 wurde der Klub von Bayern-Trainer Vincent Kompany betreut. Der Belgier führte Burnley zunächst zum Aufstieg, musste danach allerdings auch den Abstieg hinnehmen. 

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