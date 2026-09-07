Neuer Klub für Englands Stürmer-Ikone Jamie Vardy!

Der frühere englische Nationalspieler war zuletzt vereinslos, nachdem er am Ende der vergangenen Spielzeit den italienischen Klub Cremonese verlassen hatte. Vardy bringt dabei jede Menge Erfahrung mit. 2016 schrieb er mit Leicester City Fußball-Geschichte, als er mit den „Foxes“ sensationell die Premier League gewann. In 342 Premier-League-Partien erzielte er 145 Treffer. Für die englische Nationalmannschaft lief er 26-mal auf und traf dabei siebenmal. Eigentlich hätte man davon ausgehen können, dass Vardy seine Karriere beendet.