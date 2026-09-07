Umspannwerk nach Feuer in Berlin beschädigt

Das Feuer war in der Nacht auf Montag um kurz vor 3 Uhr ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Auch die Stromversorgung soll nicht beeinträchtigt sein.

Suche nach Saboteuren

Die deutsche Polizei fahndet unterdessen weiter nach dem mutmaßlichen Täter hinter den Sabotage-Angriffen auf das deutsche Stromnetz. Bisher habe man ihn nicht aufspüren können, teilte die Polizei mit. Am Sonntag hatte es einen Großeinsatz im Hambacher Forst nahe Köln gegeben, allerdings wurden dort keine Hinweise auf den Mann gefunden.