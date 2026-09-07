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Umspannwerk nach Feuer in Berlin beschädigt

Ausland
07.09.2026 11:28
Nach dem Brand bei einem Umspannwerk in Berlin-Mitte ermittelt nun die Polizei.
Nach dem Brand bei einem Umspannwerk in Berlin-Mitte ermittelt nun die Polizei.(Bild: APA/dpa/Sven Kaeuler)
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Von krone.at

Ein Feuer hat in Berlin-Mitte einen Teil eines Umspannwerkes beschädigt. Zudem brannte eine Baustelle auf dem Gelände, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Mithilfe des Betreibers ermittelt demnach nun die Kriminalpolizei, ob es sich bei dem Brand um eine Straftat oder einen technischen Defekt handelte.

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Das Feuer war in der Nacht auf Montag um kurz vor 3 Uhr ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Auch die Stromversorgung soll nicht beeinträchtigt sein. 

Suche nach Saboteuren
Die deutsche Polizei fahndet unterdessen weiter nach dem mutmaßlichen Täter hinter den Sabotage-Angriffen auf das deutsche Stromnetz. Bisher habe man ihn nicht aufspüren können, teilte die Polizei mit. Am Sonntag hatte es einen Großeinsatz im Hambacher Forst nahe Köln gegeben, allerdings wurden dort keine Hinweise auf den Mann gefunden.

  Am Freitag wurden auch in Sachsen Sprengvorrichtungen in der Nähe der Umspannwerke Bärwald und Graustein entdeckt, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Nach Hinweisen war dort die Polizei ausgerückt. Bis Sonntag war sie im Einsatz. Insgesamt fand sie in Sachsen 21 solcher Vorrichtungen.

Die Suche nach den mutmaßlichen Saboteuren geht weiter.
Die Suche nach den mutmaßlichen Saboteuren geht weiter.(Bild: APA/dpa/Sven Kaeuler)

Loch im Zaun rief Polizei auf den Plan
In der Nacht gab es einen Einsatz an einem Umspannwerk in Wesel am Niederrhein. Einer Polizeistreife war dort ein Loch in einem Zaun aufgefallen. „Wir sind jetzt sensibilisiert in Bezug auf solche Einrichtungen und fahren dort vermehrt Streife“, sagte ein Polizeisprecher. Es habe an dem Umspannwerk aber keine weiteren Hinweise auf eine Straftat gegeben.

  Wegen der Sabotage-Angriffe wird seit Tagen nach einem 48-jährigen Tatverdächtigen gesucht. Die Ermittler hatten am Samstag einen Fahndungsaufruf mit zwei Fotos des Verdächtigen aus Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet veröffentlicht. Inzwischen wird auch nach einem Fahrrad gefahndet, das er möglicherweise benutzt hat.

Die Karte zeigt Standorte von Sabotage-Vorrichtungen an der Energie-Infrastruktur in Deutschland. Betroffen sind Orte im Westen wie Bergheim, Dormagen und Weisweiler sowie im Osten Jänschwalde, Graustein, Bärwalde und Bautzen. In Berlin wird eine Explosion mit unklarer Ursache erwähnt. Quelle: APA.
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Sabotage in mehreren Bundesländern
Die Taten konzentrierten sich auf Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und zuletzt Sachsen. In allen drei deutschen Bundesländern wird noch Braunkohle abgebaut und verstromt. Am Freitag hatten Beamte in der Gevelsberger Wohnung des Tatverdächtigen Sprengstoff gefunden. Später stürmte ein Spezialeinsatzkommando in Niederzier am Tagebau Hambach einen Lastwagen, der anscheinend zu einem Wohnmobil umgebaut worden war. Der Gesuchte wurde aber nicht vorgefunden.

Hintergrund der Fahndung sind zwei Bekennerschreiben, die bei mehreren Medienhäusern eingingen. „Das Wissen, was offenbart wird in diesen Schreiben, das ist eindeutiges Täterwissen“, sagte der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt. Zum Motiv hatte Dobrindt gesagt, es handle sich sehr wahrscheinlich um „Klimaterrorismus“ eines Einzeltäters. In einem Bekennerschreiben heißt es: „Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen ist ein Verbrechen.“

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