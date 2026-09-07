Dieser virale Trend holt uns endlich weg vom Handy

Handy weg, Bausteine auf den Tisch und einfach gemeinsam loslegen: Hinter dem aktuellen Social Media Trend „Build and Chill“ steckt eigentlich eine ziemlich simple Idee. Statt sich mit Freunden zu treffen und am Ende doch ständig aufs Smartphone zu schauen, wird gemeinsam gebaut, gequatscht und ein paar Stunden bewusst offline verbracht. Wir haben den Trend ausprobiert und waren überrascht, wie gut das funktioniert.
Für unseren Selbsttest haben wir uns zu viert an einem Nachmittag getroffen. Die Regeln waren schnell erklärt: Handys weg, Ablenkungen aus und verschiedene LEGO-Sets auf den Tisch. Dann wurde gebaut, geredet und zwischendurch natürlich auch geschaut, wie weit die anderen schon gekommen sind.
Plötzlich war das Handy egal
Was zunächst ein bisschen nach Kindergeburtstag für Erwachsene klingt, entwickelte sich ziemlich schnell zu einem richtig gemütlichen Nachmittag. Das Bauen läuft dabei fast nebenbei. Während Stück für Stück etwas entsteht, kann man ganz entspannt quatschen und gemeinsam Zeit verbringen.
Und genau das hat für uns den Reiz ausgemacht. Man hat ständig das Gefühl, dass etwas weitergeht, weil vor einem Stück für Stück ein fertiges Modell entsteht. Gleichzeitig muss man sich nicht so stark konzentrieren, dass keine Unterhaltung mehr möglich wäre. Nach ein paar Minuten waren alle mitten im Bauen und die Handys tatsächlich Nebensache.
Jeder baut, was ihm gefällt
Bei uns lagen ganz unterschiedliche Motive auf dem Tisch: Während einer am neuen SpongeBob-Set baute, entstanden daneben ein Rosenstrauß aus der Botanicals-Reihe und ein alter Game Boy. So war jeder mit seinem eigenen kleinen Projekt beschäftigt. Gequatscht wurde trotzdem gemeinsam.
Und eigentlich zeigt gerade die bunte Mischung ganz gut, warum sich „Build and Chill“ nicht nur für Kinder eignet. Entscheidend ist weniger, was am Ende gebaut wird, sondern dass jeder etwas findet, worauf er Lust hat und man die Zeit trotzdem miteinander verbringt.
Ein Trend, der wirklich Sinn macht
Nach unserem Nachmittag war klar: „Build and Chill“ ist einer der Social-Media-Trends, die tatsächlich Sinn machen. Für ein paar Stunden bleiben die Handys liegen, während man gemeinsam baut, quatscht und einfach Zeit miteinander verbringt. Und ganz nebenbei entstehen dabei auch noch ziemlich coole LEGO-Sets, die man danach gerne stehen lässt.
Dafür braucht es übrigens nicht zwingend Bausteine. Das Prinzip lässt sich ziemlich einfach übertragen: Gemeinsam ein Puzzle mit vielen Teilen beginnen, ein Modell bauen, töpfern oder malen. Eigentlich eignet sich alles, bei dem die Hände beschäftigt sind, man aber nebenbei noch problemlos miteinander reden kann.
„Build and Chill“ geht auch anders
Der eigentliche Trend dahinter ist dann weniger das jeweilige Projekt, sondern ein paar Stunden gemeinsam etwas zu machen, ohne dass ständig ein Bildschirm dazwischenfunkt.
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