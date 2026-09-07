Dieser virale Trend holt uns endlich weg vom Handy

Und genau das hat für uns den Reiz ausgemacht. Man hat ständig das Gefühl, dass etwas weitergeht, weil vor einem Stück für Stück ein fertiges Modell entsteht. Gleichzeitig muss man sich nicht so stark konzentrieren, dass keine Unterhaltung mehr möglich wäre. Nach ein paar Minuten waren alle mitten im Bauen und die Handys tatsächlich Nebensache.