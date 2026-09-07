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Saß im Fenster!

Auto schleuderte gegen Zaun: Beifahrer verletzt

Salzburg
07.09.2026 10:21
Die Fahrt endete an einem Maschendrahtzaun.
Die Fahrt endete an einem Maschendrahtzaun.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Pfarrwerfen)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Das hätte tödlich enden können! Am Sonntagmorgen verlor ein 23-jähriger Pongauer auf der Werfenwenger Landesstraße (L229) die Kontrolle über einen Pkw, streifte eine Leitschiene und schleuderte über eine Wiese gegen einen Zaun. Sein Beifahrer (24), der laut Zeugen im Fenster saß, wurde dabei verletzt.

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Ereignet hatte sich der Unfall am Sonntag kurz vor 8 Uhr. Details zum Unfallhergang werden noch ermittelt. Für den 24-jährigen Beifahrer ging es mit der Rettung ins Krankenhaus nach Schwarzach. „Laut Zeugen dürfte er im geöffneten Fenster gesessen sein. Dafür ist es noch glimpflich ausgegangen“, so die Polizei auf „Krone“-Anfrage.

Fahrer hatte keinen Führerschein
Klar ist, dass auf beide eine ganze Reihe an Verwaltungsanzeigen zukommt. Auf den Beifahrer unter anderem, weil er eben nicht angeschnallt war. Auf den Fahrer unter anderem wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung und weil er einen Alkoholtest verweigerte.

Ein Landwirt half bei der Bergung des Autos.
Ein Landwirt half bei der Bergung des Autos.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Pfarrwerfen)

Außerdem wurde der Fahrer auch strafrechtlich angezeigt – wegen fahrlässiger Körperverletzung. Beide verhielten sich zudem bei der Unfallaufnahme äußerst aggressiv. 

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Die Freiwillige Feuerwehr Pfarrwerfen war mit 19 Einsatzkräften vor Ort. Sie sicherte unter anderem die Werfenwenger Landesstraße ab und barg das Fahrzeug. Dabei half auch ein Landwirt tatkräftig mit. Er zog das Auto mit seinem Telelader aus dem Feld.

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