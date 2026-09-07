Prinzessin Leonor: Hier startet sie ins Uni-Leben!

Jeans statt Uniform, Hörsaal statt Kasernenhof! Nach drei Jahren militärischer Ausbildung beginnt für Spaniens Kronprinzessin Leonor (20) ein völlig neues Kapitel. Am Montag begann die Tochter von König Felipe VI. und Königin Letizia ihr Studium der Politikwissenschaften an der Universidad Carlos III de Madrid.
Zum ersten Uni-Tag erschien die künftige Königin erstaunlich bodenständig: in Jeans und weißem Hemd.
Am Campus Getafe wurde Leonor am Eingang des Adolfo-Posada-Gebäudes unter anderem vom Rektor der Universität empfangen. Für die 20-Jährige ist es ein deutlicher Wechsel: Erst vor wenigen Wochen beendete die Prinzessin von Asturien ihre dreijährige militärische Ausbildung, die sie durch Heer, Marine und Luftwaffe führte. Jetzt wartet auf sie der ganz normale Universitätsalltag.
Denn ganz so normal ist Leonors Studium natürlich nicht. Wo immer die künftige Königin auftaucht, sind neugierige Blicke garantiert. Die Universität hat deshalb besondere Regeln aufgestellt, damit die Prinzessin möglichst ungestört studieren kann.
Das Königshaus veröffentlichte auch ein Video, das Leonor an ihrem ersten Tag auf dem Weg in die Uni zeigt:
Leonor soll behandelt werden wie jede andere Studentin
Für das Lehrpersonal gilt eine klare Vorgabe: Leonor soll mit „absoluter Normalität“ behandelt werden. Ihre Anwesenheit dürfe weder den Unterrichtsablauf noch die Lehrfreiheit beeinträchtigen. Die Prinzessin soll also nicht zur Sonderbehandlung im Hörsaal führen.
Gleichzeitig wird ihre Privatsphäre besonders geschützt. Im Hörsaal gilt ein striktes Handyverbot für alle Studierenden während der Vorlesungen. Die Regel ist allerdings nicht eigens für Leonor eingeführt worden, sondern basiert auf einer bereits seit 2012 bestehenden studentischen Richtlinie.
Erheiterung über Willkommens-Bushäuschen
Der Hype um die künftige Königin ist auch außerhalb des Campus angekommen. Rund um die Universität wird Leonor inzwischen mit Werbeaktionen begrüßt. So wurden einige Bushaltestellen mit goldenen Kronen gestaltet. Die Botschaft dazu lautet sinngemäß: „Willkommen an der Uni, Prinzessin. Hier gibt es Kronen für alle.“ In den sozialen Medien sorgt das Bushäuschen bereits für sehr viel Erheiterung.
Diese Userin, und sie ist nicht die Einzige, postete, dass sie das lustig findet:
Für Leonor selbst dürfte es am ersten Tag allerdings weniger um Glamour als um den Studienstart gegangen sein. Nach ihrer intensiven militärischen Ausbildung muss sich die Prinzessin nun an Stundenpläne, Seminare, Vorlesungen und Kommilitonen gewöhnen.
Am Dienstag steht bereits der offizielle Willkommenstag auf dem Programm. Dabei soll Leonor gemeinsam mit anderen Studierenden an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen.
Ein wichtiger Schritt für Spaniens künftige Königin
Das Studium der Politikwissenschaften passt dabei durchaus zu ihrer künftigen Rolle. Leonor wird eines Tages Spaniens Staatsoberhaupt sein. Nach ihrer militärischen Ausbildung erweitert sie nun ihre Kenntnisse um eine zivile und politische Ausbildung.
Laut Studienplan werden die Studierenden dieses Studiengangs eine solide Grundlage an wesentlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften und Verwaltung erwerben; zudem wird kritisches Wissen und das Interesse an der politischen Analyse in nationalen und internationalen Kontexten gefördert.
Der Start an der Universidad Carlos III de Madrid ist damit weit mehr als nur der erste Uni-Tag einer 20-Jährigen. Für Prinzessin Leonor beginnt ein neuer Abschnitt auf ihrem Weg zur spanischen Königin.
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