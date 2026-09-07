Prinzessin Leonor: Hier startet sie ins Uni-Leben!

Erheiterung über Willkommens-Bushäuschen

Der Hype um die künftige Königin ist auch außerhalb des Campus angekommen. Rund um die Universität wird Leonor inzwischen mit Werbeaktionen begrüßt. So wurden einige Bushaltestellen mit goldenen Kronen gestaltet. Die Botschaft dazu lautet sinngemäß: „Willkommen an der Uni, Prinzessin. Hier gibt es Kronen für alle.“ In den sozialen Medien sorgt das Bushäuschen bereits für sehr viel Erheiterung.