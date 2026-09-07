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Schrecklicher Unfall

Arbeiter von Güterzug erfasst und schwer verletzt

Tirol
07.09.2026 11:34
In Steinach am Brenner kam es zu dem fatalen Unfall (Symbolbild).
In Steinach am Brenner kam es zu dem fatalen Unfall (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatische Szenen spielten sich am frühen Sonntagabend in Steinach am Brenner in Tirol ab: Ein 51-jähriger Arbeiter wurde von einem Güterzug erfasst und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

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Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr im Steinacher Ortsteil Stafflach. Laut Polizeiangaben geriet der 51-jährige Einheimische unter einen an den Zug angehängten Tiefbettwagen.

Offener Bruch, Prellungen
„Der Mann erlitt einen offenen Knochenbruch sowie mehrere Prellungen“, heißt es vonseiten der Exekutive. Einsatzkräfte der alarmierten Rettung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung noch am Unfallort.

Mit Rettung in die Klinik
Anschließend wurde der Schwerverletzte zur weiteren medizinischen Behandlung in die Unfallambulanz nach Innsbruck gebracht.

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Weitere Details zum genauen Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt.

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