Tobte im Flugzeug: Passagier mit Klebeband fixiert

Randalierer beruhigte sich nicht

Bei der Aktion hätten die Passagiere darauf geachtet, den Mund des rabiaten Mannes nicht zuzukleben, sodass er genug Luft bekomme, erklärten sie gegenüber CNN. Der aggressive Mann habe sich in gefesseltem Zustand zwar nicht mehr so gut bewegen können, habe aber weiter versucht, zu randalieren und aufzustehen.