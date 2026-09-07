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Er rastete völlig aus

Tobte im Flugzeug: Passagier mit Klebeband fixiert

Ausland
07.09.2026 10:43
Ein Passagier musste aufgrund eines Ausrasters auf seinem Sitz im Flugzeug fixiert werden.
Ein Passagier musste aufgrund eines Ausrasters auf seinem Sitz im Flugzeug fixiert werden.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram @richardolenick, Krone KREATIV)
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Von krone.at

Wilde Szenen spielten sich am Donnerstag auf einem American-Airlines-Flug von Dallas nach Newark ab. Ein Passagier soll in der Maschine handgreiflich geworden sein und eine Flugbegleiterin beleidigt haben. Um den Randalierer ruhigzustellen, wurde er kurzerhand mit Klebeband an seinen Sitz gefesselt.

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Zunächst soll der Passagier seinen Sitznachbarn angeschrien haben. Als ihn ein Flugbegleiter beruhigen wollte, habe er mit „rassistischen und homophoben Beleidigungen“ um sich geworfen.

Kabelbinder und Klebeband, um Mann zu fixieren
Als die Situation drohte, komplett zu eskalieren, arbeitete das Flugzeugpersonal mit zwei weiteren Passagieren daran, den Mann zu fesseln. Mit Kabelbindern fixierten sie die Hände des Mannes, dann klebten sie ihn mit Klebeband an seinem Sitz fest. Dieser wehrte sich heftig und biss eine der Passagierinnen.

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Randalierer beruhigte sich nicht
Bei der Aktion hätten die Passagiere darauf geachtet, den Mund des rabiaten Mannes nicht zuzukleben, sodass er genug Luft bekomme, erklärten sie gegenüber CNN. Der aggressive Mann habe sich in gefesseltem Zustand zwar nicht mehr so gut bewegen können, habe aber weiter versucht, zu randalieren und aufzustehen.

Flugzeug musste notlanden
Einer der anderen Fluggäste setzte sich auf den Schoß des Mannes, bis das Flugzeug notgelandet war. Die Polizei empfing das Flugzeug auf dem Flughafen Baltimore und nahm den Passagier fest. Nachdem er ausgestiegen war, wurde der Flug nach Newark fortgesetzt.

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