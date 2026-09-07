Wasserbett und Schaukel für Intensivstraftäter

Entspannung und Körpergefühl

So heißt es unter dem Punkt Entspannungsangebote wörtlich: „Hier soll es unterschiedlichste Formen von Angeboten geben. Neben dem Abbau von Spannungen sollen diese Angebote den Fokus auf Körpergefühl und Körpersensibilisierung legen. Weiters sollen die Angebote zur emotionalen ,Nachnährung‘ dienen.“ Konkret soll diese sogenannte Nachnährung u.a. durch ein Wasserbett, Hängesessel und eine Schaukel erreicht werden.