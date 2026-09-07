Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auszeit-WG in Wien

Wasserbett und Schaukel für Intensivstraftäter

Wien
07.09.2026 11:00
Relaxen in reizarmer Umgebung mit Hängesessel. Das ist ein Symbolbild, weil die Stadt keine ...
Relaxen in reizarmer Umgebung mit Hängesessel. Das ist ein Symbolbild, weil die Stadt keine Fotos vom Inneren der Auszeit-WG zulässt.(Bild: photoistoriia - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Kinder unter 14, die andere mit Messern verletzten, vergewaltigen oder wiederholt spitalsreif prügeln, dürfen nicht ins Gefängnis. Für sie hat Wien eine Auszeit-WG geschaffen. Das nun veröffentlichte Konzept überrascht. Es wirkt eher wie eine Wohlfühloase als eine Einrichtung mit Disziplincharakter.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Simmering gibt es seit Kurzem die sogenannte Auszeit-WG für Jugendliche, die das „System sprengen“. Der erste Bewohner, ein 13-jähriger Bursche, hat die Einrichtung planmäßig wieder verlassen. Jetzt soll der nächste Jugendliche hier intensiv betreut werden. 

Die zuständige MA11 hat am Montag das Konzept der Wohngemeinschaft veröffentlicht – und das überrascht. Denn die ganze Einrichtung klingt mehr als Wohlfühloase als ein Haus zur Disziplinierung gefährlicher Intensivstraftäter.

Entspannung und Körpergefühl
So heißt es unter dem Punkt Entspannungsangebote wörtlich: „Hier soll es unterschiedlichste Formen von Angeboten geben. Neben dem Abbau von Spannungen sollen diese Angebote den Fokus auf Körpergefühl und Körpersensibilisierung legen. Weiters sollen die Angebote zur emotionalen ,Nachnährung‘ dienen.“ Konkret soll diese sogenannte Nachnährung u.a. durch ein Wasserbett, Hängesessel und eine Schaukel erreicht werden.

Das Gebäude verfügt über zwei Etagen mit einer Wohnfläche von 140 Quadratmetern. Darin enthalten: zwei Zimmer mit WC und Dusche (für zwei Jugendliche), Küche mit Esszimmer und ein Büro für die Mitarbeiter, die ständig vor Ort sind. 

Lesen Sie auch:
Der 13-Jährige zog aus. (Symbolbild)
Haus für Intensivtäter
Auszeit-WG: 13-Jähriger zog aus, neues Kind folgte
03.09.2026
Verhandlung in Wien
„Auszeit-WG“: Bub bleibt vorerst in Einrichtung
19.08.2026
Kritik an Auszeit-WG
Intensivtäter als Nachbarn: Sorge in Simmering
23.07.2026

Unter dem Punkt „Pädagogische Überlegungen“ wird angeführt, was in diesen 140 Quadratmeter während des mehrwöchigen Aufenthalts geschehen soll. „Ziel dieses Angebots ist die destruktiven Handlungsmuster zu stoppen beziehungsweise zu verringern.“ Ein weiteres Ziel sei das Erlernen von sozialen Werkzeugen unter „reiz- und stressarmen“ Rahmenbedingungen, heißt es. 

Einsperren und Ausgänge
Dazu wurde ein Stufenmodell entwickelt, in welchen die Bewohner – je nach Ausgangslage und Therapiefortschritt – fallen: Das reicht vom Verbot, das Haus zu verlassen und Bewegung am Areal nur in Begleitung zu absolvieren, bis hin zu selbstständigen Ausgängen ohne Begleitung.

Auch Sport ist vorgesehen, welcher, wird nicht ausgeführt. Und die Jugendlichen sollen in der Einrichtung durch einen Jugendpsychiater, eine Psychologin und einen Heilpädagogen betreut und behandelt werden. Kostenpunkt: mehr als 900.000 Euro im Jahr!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
07.09.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WienSimmering
Kinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
14° / 27°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
13° / 28°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
13° / 27°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
12° / 27°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
10° / 27°
Symbol wolkig

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
217.368 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
160.661 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
124.527 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3952 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1905 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Innenpolitik
Kopftuch-Strafen: Vereine wollen für Eltern zahlen
1651 mal kommentiert
An Problemschulen wird es unweigerlich zu Konflikten kommen.
Mehr Wien
Schwerer Unfall
Rasender E-Scooter-Lenker von Liliputbahn erfasst
Beklemmendes Video
Wiener Postfiliale ausgeraubt: Zehn Jahre Haft
Am Heimweg attackiert
Versuchte Vergewaltigung: 38-Jähriger festgenommen
Auszeit-WG in Wien
Wasserbett und Schaukel für Intensivstraftäter
Nächstes Ziel WM
Stärkste Frau Österreichs mischt Männer-Domäne auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf