Kelly Osbourne: „Ich sah aus wie ein Gruftwächter“

Schmale Wangenknochen mit Perücke kaschiert

Weil sie nicht wollte, dass bei den Grammys über ihre Person getuschelt wird, anstelle das große Vermächtnis ihres Vaters zu feiern, der im Juli 2025 gestorben war, entschloss sie sich, ein wenig zu tricksen. „Ich trug eine Perücke, um mein Gesicht zu verdecken, damit man nicht sehen konnte, wie schmal meine Wangenknochen wirklich waren“, sagte sie.