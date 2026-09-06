Bange Momente! Heftiger Crash von Leclerc in Monza

Dramatischer Start in den Heim-Grand-Prix für Ferrari (hier im Liveticker). Nachdem es beim Start gleich zu einem heftigen Duell zwischen den beiden Teamkollegen Lewis Hamilton und Charles Leclerc kommt, knallt der Monegasse kurz darauf heftig in die Streckenbegrenzung.
So hat man sich das Heimrennen bei der Scuderia sicher nicht vorgestellt. Gleich nach dem Start kommen sich zunächst schon Hamilton und Leclerc in die Quere. Der Brite wird dabei von der Strecke ins Kiesbett gedrängt und beschwert sich gleich heftig über seinen Teamkollegen.
Der Brite wurde so um viele Plätze zurückgereicht, konnte das Rennen aber fortsetzen. Anders als Leclerc, der nur zwei Runden später heftig verunfallte. In der letzten Kurve verlor der Monegasse die Kontrolle über seinen Boliden und krachte anschließend heftig in den Reifenstapel, der die Rennstrecke begrenzt.
Erste Entwarnung nach Crash
Nach ersten Bangen Momenten konnte sich der Ferrari-Pilot glücklicherweise selbst aus dem Auto befreien. Allerdings setzte er sich anschließend sichtlich benommen an den Rand des Kurses. Die Rote Flagge wurde geschwenkt und das Rennen wurde für mehrere Minuten unterbrochen.
Leclerc wurde schließlich medizinisch untersucht. Einem ersten Update von Ferrari zufolge konnte dabei Entwarnung gegeben werden. Der Rennfahrer hat sich bei seinem Crash offenbar keine größeren Verletzungen zugezogen.
Die Wiederholung der Szene zeigte in der Zwischenzeit, dass es vor dem Crash keine Berührung gegeben hatte. Leclerc hatte einfach die weiße Linie berührt und anschließend die Kontrolle über seinen Ferrari verloren.
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