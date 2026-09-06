LIVE: Vienna Vikings greifen nach dem AFLE-Titel

Die Vienna Vikings präsentieren sich in der laufenden AFLE-Saison von ihrer starken Seite. Im heutigen Endspiel gegen die Wroclaw Panthers wollen die Wiener wieder einmal triumphieren. Auf krone.tv sowie im Stream auf sportkrone.at sind Sie ab 15:15 Uhr live dabei!
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