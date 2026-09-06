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Gänsehaut in Monza

„Vermisse Michael!“ Tränen bei Ex-F1-Star Vettel

Formel 1
06.09.2026 14:40
Sebastian Vettel ehrte Michael Schumacher mit einer besonderen Aktion in Monza.
Sebastian Vettel ehrte Michael Schumacher mit einer besonderen Aktion in Monza.(Bild: Krone-Collage/EPA/ANNA SZILAGYI, AFP/ANDREJ ISAKOVIC, AFP/APA/Boris HORVAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Emotionale Szenen kurz vor dem Start des Grand Prix von Italien in Monza (hier im Liveticker). Zu Ehren von Ex-Ferrari-Pilot Michael Schumacher drehte der ehemalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel im Ferrari seines Landsmanns. Anschließend flossen die Tränen. 

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Das Rennwochenende in Monza steht im Zeichen der Erinnerung an den siebenfachen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher, der vor 30 Jahren seine erste Saison für Ferrari absolviere. Zu Ehren des Ausnahme-Motorsportlers drehte Vettel eine Runde in Schumachers einstigen F2002-Boliden.

Die Fans jubelten und Vettel selbst zeigte sich nach Ende der Runde überwältigt. „Unglaublich! Mein Herz pocht, ich bin sehr stolz, und ich vermisse Michael“, erklärte der ehemalige Formel-1-Star mit Tränen in den Augen. 

Vom Idol zum Freund
Seit einem folgenschweren Skiunfall im Jahr 2013 wird Schumacher von seiner Familie von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Offizielle Informationen über den Gesundheitszustand des Deutschen werden nicht geteilt. 

Für Vettel war Schumacher einst ein Kindheitsidol. Anschließend freundeten sich die beiden erfolgreichen Piloten an. „Michael ist heute nicht hier, aber ich habe ihn sehr gespürt. Es ist ein besonderer Moment, der mich meinen Freund noch mehr vermissen lässt“, so Vettel abschließend. 

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