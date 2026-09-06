FIFA bestätigt: Infantino tritt zur Wiederwahl an!

Als ein Journalist ihn fragte, ob er definitiv zur Wahl antreten werde, verließ er lächelnd die Runde, hob dabei aber den Daumen. Infantino schaute sich in Katowice das Eröffnungsspiel von Polen gegen Argentinien an. „Es wird viel zu sagen geben, aber es wird den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt dafür geben“, hatte der FIFA-Boss zudem in Katowice angekündigt. Schon einen Tag danach gab es das Statement, das die Unklarheiten beseitigte.