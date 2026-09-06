27-Jähriger kam bei Unfall mit Quad ums Leben

Ein 27-Jähriger kam am Samstagabend bei einem Unfall mit seinem Quad in Anthering ums Leben. Der Mann war aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und unter dem Kfz eingeklemmt worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Zeuge bemerkte den Lichtschein im Straßengraben und wurde so auf das Unglück aufmerksam, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Aussendung.