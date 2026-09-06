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Tödliche Verletzungen

27-Jähriger kam bei Unfall mit Quad ums Leben

Salzburg
06.09.2026 14:16
Der Mann starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)
Der Mann starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)(Bild: marilyn barbone - stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Lichtschein aus einem Graben machte am späten Samstagabend einen Passanten in Anthering auf den Unfall aufmerksam: Ein Mann war unter einem Quad eingeklemmt. Der 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle. 

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Ein 27-Jähriger kam am Samstagabend bei einem Unfall mit seinem Quad in Anthering ums Leben. Der Mann war aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und unter dem Kfz eingeklemmt worden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Zeuge bemerkte den Lichtschein im Straßengraben und wurde so auf das Unglück aufmerksam, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Aussendung.

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Hinweise auf eine Zweitbeteiligung am Unfall gebe es keine, wurde betont. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete zur Feststellung der Todesursache eine Obduktion an.

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