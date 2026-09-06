Klassische Klangwolke: Große Musik unter Sternen

Der 24-jährige Pianist spielte wie ein Gott

Was dieser junge Russe, der in Berlin lebt, dann im Rachmaninoff-Klavierkonzert entfesselte, war eine unglaubliche Performance. Malofeev spielt nicht nur mit den Händen – sein ganzer Körper scheint Teil der Musik zu sein. Er beugt sich in die Tasten, dirigiert zwischendurch mit der linken Hand, nimmt die Musik körperlich in Besitz. Und doch bleibt alles unter einer stupenden technischen Kontrolle. Passagen, bei denen andere Pianisten an die Grenzen des Machbaren geraten, wirken bei ihm beinahe wie ein Kinderspiel. Er beugt sich in die Tasten wie weiland Glenn Gould, aber er singt nicht mit. Man wird hineingezogen in seine Interpretation.