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Letzte Hitzetage stehen bevor – Sommer sagt Adieu

Österreich
06.09.2026 15:00
Bald heißt es Jacke statt Badehose: Der Herbst kommt.
Bald heißt es Jacke statt Badehose: Der Herbst kommt.(Bild: Hannah Tilly)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Der September gibt noch einmal richtig Gas: Nach einem Rekord-Hitzetag und bis zu 33 Grad am kommenden Dienstag fegt am Mittwoch eine Kaltfront über Österreich. Und diesmal schaut es tatsächlich nach einem nachhaltigen Abschied vom Sommer aus.

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Wer dieser Tage noch einmal Sonne tanken, ins Freibad hüpfen oder einen letzten Spritzer im Schanigarten genießen will, sollte sich beeilen. Denn der Sommer gibt in Österreich noch einmal alles – bevor er sich offenbar für dieses Jahr endgültig verabschiedet.

Schon wieder Rekorde gemessen
Der September liegt bisher rund vier Grad über dem Klimamittel. Am 4. September wurde sogar ein Stück Wettergeschichte geschrieben: In Innsbruck kletterte das Thermometer auf unglaubliche 34,3 Grad. An der dortigen Messstation wird bereits seit 1877 gemessen – so heiß war dort noch kein Septembertag.

Auch im Süden wurde kräftig nachgelegt: In Klagenfurt wurden 31,8 Grad gemessen – ebenfalls ein Septemberrekord.

Wohl letzter Höhepunkt am Dienstag
Nach einer kurzen herbstlichen Verschnaufpause am Wochenende dreht der Sommer noch einmal auf. Am Montag sind bis zu 30 Grad möglich, am Dienstag folgt dann der Höhepunkt: In der Osthälfte Österreichs werden bis zu 33 Grad erwartet.

Gerade für Mitte September sind solche Temperaturen außergewöhnlich. „Zwei Tage also, an denen sich Freibad, Schanigarten und Badesee noch einmal lohnen“, bringt Meteorologe Peter Wölflingseder von der Unwetterzentrale (UWZ) die Lage auf den Punkt. Sein Rat: „Man sollte sie nutzen, es wird vermutlich die letzten Tage dafür sein“.

Zitat Icon

Zwei Tage also, an denen sich Freibad, Schanigarten und Badesee noch einmal lohnen.

Meteorologe Peter Wölflingseder

Denn dann kommt die Kaltfront – und die hat es in sich. Von Norden her zieht sie über das Land, bringt Regen, Schauer und teils kräftige Gewitter. Dazu frischt der Westwind auf.

Zehn Grad weniger innerhalb eines Tages
Noch deutlicher als die Wolken zeigt das Thermometer den Wettersturz: Während am Dienstag im Osten noch 33 Grad möglich sind, werden am Mittwoch vielerorts nur noch 14 bis 24 Grad erreicht. Das sind teilweise gut zehn Grad weniger innerhalb eines Tages. Nur im Südosten bleibt es mit 25 bis knapp 30 Grad noch etwas länger warm.

Und das Überraschende: Diesmal soll es nicht bei einem kurzen Kälteschock bleiben. Die Wettermodelle deuten darauf hin, dass die Abkühlung nachhaltig ist. Ein rasches Comeback der großen Hitze oder ein klassischer Altweibersommer zeichnet sich derzeit nicht ab.

Ab Donnerstag werden am Nachmittag meist nur noch 18 bis 22 Grad erwartet. Meteorologisch völlig normale Septemberwerte – nach diesem außergewöhnlich heißen Sommer dürften sie sich für viele trotzdem ziemlich frisch anfühlen.

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