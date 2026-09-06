Letzte Hitzetage stehen bevor – Sommer sagt Adieu

Zehn Grad weniger innerhalb eines Tages

Noch deutlicher als die Wolken zeigt das Thermometer den Wettersturz: Während am Dienstag im Osten noch 33 Grad möglich sind, werden am Mittwoch vielerorts nur noch 14 bis 24 Grad erreicht. Das sind teilweise gut zehn Grad weniger innerhalb eines Tages. Nur im Südosten bleibt es mit 25 bis knapp 30 Grad noch etwas länger warm.