Nach Schrecksekunde: 17-Jährige stürzt von Moped

Die Teenagerin fuhr gegen 19.35 Uhr mit ihrem Moped auf der Dornbirner Forachstraße entlang. Schließlich machte sie sich daran, links in die Gemeindestraße Rohrbach einzubiegen. Während des Manövers nahm sie plötzlich einen von rechts kommenden Wagen wahr. Dadurch dürfte sie in Panik geraten sein, jedenfalls steuerte sie ruckartig nach links und kam dabei zu Sturz. Eine Kollision mit dem nahenden Fahrzeug gab es nicht.