Nach Schrecksekunde: 17-Jährige stürzt von Moped

Als plötzlich ein fremder Personenwagen auftauchte, verriss eine Jugendliche am Samstagabend in Dornbirn den Lenker ihres Mopeds und kam übel zu Sturz. Der beteiligte Autofahrer ließ das Mädchen einfach aus dem Asphalt liegen.
Die Teenagerin fuhr gegen 19.35 Uhr mit ihrem Moped auf der Dornbirner Forachstraße entlang. Schließlich machte sie sich daran, links in die Gemeindestraße Rohrbach einzubiegen. Während des Manövers nahm sie plötzlich einen von rechts kommenden Wagen wahr. Dadurch dürfte sie in Panik geraten sein, jedenfalls steuerte sie ruckartig nach links und kam dabei zu Sturz. Eine Kollision mit dem nahenden Fahrzeug gab es nicht.
Fahrer brauste davon
Beim Aufprall auf den harten Asphalt zog sich die Jugendliche diverse Blessuren zu. An ihrem Gefährt entstand überdies erheblicher Sachschaden. Statt dem Mädchen zu helfen, ignorierte der unbekannte Pkw-Lenker deren Notlage und brauste unbeeindruckt davon.
Polizei sucht Zeugen
Die Beamten der Polizeiinspektion Dornbirn fahnden nun nach dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer. Etwaige Zeugen, die Details zum genauen Hergang oder zu dem beteiligten Automobil liefern können, werden dringend gebeten, sich zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.