Kindergärten: Vorarlberg lässt keinen Euro liegen

In Vorarlberg hat es lange Tradition, Fördermittel von Bund und EU weidlich abzuschöpfen. Das gilt auch für jene Mittel, die der Bund für die Kindergärten zur Verfügung stellt. Während andere Bundesländer teils Millionen von Euro liegen lassen, greift das Ländle mit beiden Händen zu.
Das Bundesland Vorarlberg ruft die verfügbaren Fördergelder des Bundes für den Kindergartenbereich zur Gänze ab. Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Bildungsministeriums an die Grünen fließen pro Kindergartenjahr knapp zehn Millionen Euro an Bundesmitteln ins Ländle – das ist der für Vorarlberg mögliche Maximalbetrag.
Steirer wollen Bundesgeld nicht
Österreichweit zeichnet sich ein anderes Bild ab. Der Bund stellt bis 2026/27 hohe Zuschüsse für das Pflichtkindergartenjahr, den Ausbau und die Sprachförderung bereit. Allein im Jahr 2024/2025 waren 80,5 Millionen Euro für die Besuchspflicht und 191,5 Millionen für den Ausbau der Kindergärten abholbar. Tatsächlich in Anspruch genommen wurden aber nur 79,6 Millionen bzw. 123,7 Millionen Euro. Das heißt, dass einige Bundesländer freiwillig auf viel Geld verzichten, indem sie beim Ausbau der Kinderbetreuung auf die Bremse steigen. Die Steiermark verzichtete im Vorjahr auf 76 Prozent der möglichen Zuwendungen. Danach folgen das Burgenland mit 63 Prozent und Kärnten mit 56 Prozent an ungenutzten Geldern.
Sprachförderung als Problem
Vorarlberg investiert das lukrierte Geld hauptsächlich in kleinere Gruppen und längere Öffnungszeiten. Zumindest 19 Prozent der Mittel für den Ausbau müssen in die Sprachförderung gesteckt werden – und in diesem Bereich gibt es im Ländle nach wie vor große Defizite. Der Bedarf an Förderung sank trotz immenser Anstrengungen nur um 12,5 Prozent, das eigentliche Ziel wären 40 Prozent gewesen. Zudem ging die Zahl der Sprachförderkräfte zuletzt leicht zurück, während sie im restlichen Österreich spürbar angestiegen ist.
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