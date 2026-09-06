Kindergärten: Vorarlberg lässt keinen Euro liegen

Steirer wollen Bundesgeld nicht

Österreichweit zeichnet sich ein anderes Bild ab. Der Bund stellt bis 2026/27 hohe Zuschüsse für das Pflichtkindergartenjahr, den Ausbau und die Sprachförderung bereit. Allein im Jahr 2024/2025 waren 80,5 Millionen Euro für die Besuchspflicht und 191,5 Millionen für den Ausbau der Kindergärten abholbar. Tatsächlich in Anspruch genommen wurden aber nur 79,6 Millionen bzw. 123,7 Millionen Euro. Das heißt, dass einige Bundesländer freiwillig auf viel Geld verzichten, indem sie beim Ausbau der Kinderbetreuung auf die Bremse steigen. Die Steiermark verzichtete im Vorjahr auf 76 Prozent der möglichen Zuwendungen. Danach folgen das Burgenland mit 63 Prozent und Kärnten mit 56 Prozent an ungenutzten Geldern.