Droht Vorarlberg eine Borkenkäferplage?

Anfällig für Schädlinge und Krankheiten

Ein weiteres Problem: Bäume benötigen Wasser für die Photosynthese und den Nährstofftransport. Bei längerer Trockenheit schließen sie ihre Spaltöffnungen, um Wasser zu sparen. Dadurch nimmt ihre Vitalität ab, und sie werden anfälliger für Schädlinge und Krankheiten. Der gefürchtetste Schädling in unseren Breitengraden ist der Borkenkäfer. Im Gegensatz zu anderen Regionen musste Vorarlberg mit seinen vergleichsweise gesunden Mischwäldern nie mit einem massenhaften Auftreten des Borkenkäfers kämpfen, das könnte sich allerdings ändern. Bereits jetzt zeigen sich in manchen Gebieten überproportional viele Befallsnester, es besteht die akute Gefahr, dass daraus im kommenden Jahr ein ernstes Problem erwachsen könnte.