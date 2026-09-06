Happy Birthday, Football League!

Denn die letzten vier der Tabelle, FC Burnley, Derby County, Notts County und der FC Stoke mussten sich lediglich einem administrativen Bewerbungsverfahren für die nächste Saison unterziehen, an dem noch neun weitere Clubs teilnahmen. Mitchell St. George’s beispielsweise oder der FC Bootle. Auf der Jahreshauptversammlung der Football League haben Funktionäre dann darüber abgestimmt, wer in der Folgesaison wieder dabei sein durfte. Mit dem Ergebnis, dass alle vier Gründungsmitglieder sich über den Ligaerhalt freuen konnten. Erfolglos mit dabei in diesem Verfahren war seinerzeit auch ein von den Eisenbahnwerkstätten der Lancashire and Yorkshire Railway gegründeter Club namens Newton Heath LYR Football Club. Sollte das jemandem nichts sagen: 1902 wurde er in Manchester United umbenannt und konnte schon 1908 den ersten nationalen Titel erringen. Da hieß die Football League aber schon längst First Division.