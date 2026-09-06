Unbekannte stahlen chinesischen Pkw aus Halle

Am Wochenende kam es in Hard in Vorarlberg zu einem dreisten Coup. Kriminelle drangen in eine Gewerbehalle ein, durchstöberten die Räumlichkeiten und flüchteten schlussendlich mit einem Kraftfahrzeug sowie zwei Nummerntafeln.
Laut Polizei habe sich der Einbruch zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag ereignet. Die Täter dürften über ein gekipptes Fenster in die Halle gelangt sein. Anschließend öffneten sie diverse Behältnisse, auch das Büro des Eigentümers wurde genauestens unter die Lupe genommen. Ihre Beute bestand schlussendlich aus einem überaus auffälligen Geländewagen der chinesischen Marke „212“ sowie zwei amtlichen Kennzeichen.
Spurensicherung vor Ort
Spezialisten der Exekutive haben am Tatort bereits wichtige Spuren gesichert. Die Ermittlungen zu dem Fall werden von der Polizeiinspektion Hard geführt.
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