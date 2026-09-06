Unbekannte stahlen chinesischen Pkw aus Halle

Laut Polizei habe sich der Einbruch zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag ereignet. Die Täter dürften über ein gekipptes Fenster in die Halle gelangt sein. Anschließend öffneten sie diverse Behältnisse, auch das Büro des Eigentümers wurde genauestens unter die Lupe genommen. Ihre Beute bestand schlussendlich aus einem überaus auffälligen Geländewagen der chinesischen Marke „212“ sowie zwei amtlichen Kennzeichen.