Leon Pauger schaffte es bei der ÖM auf das Podest

Am Neusiedlersee gingen zuletzt die Staatsmeisterschaften der Triathleten über die Halbdistanz über die Bühne. Da startete der Bregenzer Leon Pauger ausgezeichnet und durfte sich am Ende über eine Medaille freuen.
Bei den Triathlon-Staatsmeisterschaften über die Halbdistanz holte sich Leon Pauger den dritten Platz. Der Bregenzer kam in Podersdorf am Neusiedler See als schnellster aus dem Wasser, verlor dann aber auf dem Radabschnitt und beim Laufteil. Pauger schloss das Rennen in einer Zeit von 3:40,31 Stunden ab. Den Sieg über die Halbdistanz holte sich Pavel Wohl (Tch/3:32,05), der ÖM-Titel ging an Michael Weiss (3:32,24).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.