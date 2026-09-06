Leon Pauger schaffte es bei der ÖM auf das Podest

Bei den Triathlon-Staatsmeisterschaften über die Halbdistanz holte sich Leon Pauger den dritten Platz. Der Bregenzer kam in Podersdorf am Neusiedler See als schnellster aus dem Wasser, verlor dann aber auf dem Radabschnitt und beim Laufteil. Pauger schloss das Rennen in einer Zeit von 3:40,31 Stunden ab. Den Sieg über die Halbdistanz holte sich Pavel Wohl (Tch/3:32,05), der ÖM-Titel ging an Michael Weiss (3:32,24).