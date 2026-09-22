Öl-Krise lässt E-Automarkt in Kärnten boomen

Aber nicht nur der wachsende Markt sorgt für das kräftige Plus – auch die gestiegenen Kraftstoffpreise tun ihr Übriges. „Der durch die Krise im Nahen Osten verursachte Anstieg der Spritpreise verdeutlicht einmal mehr, wie teuer der Bevölkerung und der Wirtschaft der derzeit hohe Erdölverbrauch des Verkehrs kommt“, sagt Michael Schwendlinger, Experte beim Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Und daher brauche man nicht nur politische Maßnahmen den Spritverbrauch zu reduzieren, sondern auch die weitere Erhöhung an E-Fahrzeugen auf den heimischen Straßen.