Öl-Krise lässt E-Automarkt in Kärnten boomen

Die heimischen Zulassungsstellen verzeichnen einen kräftigen Anstieg von Elektrofahrzeugen. Besonders Unternehmen setzten auf Fahrzeuge mit klimaneutralem Antrieb. Darüber können sich besonders Privatkunden freuen, die sich einen gebrauchten Stromer kaufen möchten.
In den letzten Jahren erlebt die E-Autobranche einen regelrechten Boom. Besonders die Flut an preiswerten asiatischen Elektroautos überschwemmt den Kärntner Markt und sorgt damit für einen rasanten Anstieg der Zulassungszahlen.
Unternehmen setzen auf Stromer
Waren 2019 lediglich 1492 elektrisch betriebene Fahrzeuge auf den heimischen Straßen, sind es mittlerweile über 16.000. Alleine seit Jahresbeginn wurden 3000 neue E-Fahrzeuge in Kärnten angemeldet. Der Großteil davon entfällt auf Firmenfahrzeuge.
Aber nicht nur der wachsende Markt sorgt für das kräftige Plus – auch die gestiegenen Kraftstoffpreise tun ihr Übriges. „Der durch die Krise im Nahen Osten verursachte Anstieg der Spritpreise verdeutlicht einmal mehr, wie teuer der Bevölkerung und der Wirtschaft der derzeit hohe Erdölverbrauch des Verkehrs kommt“, sagt Michael Schwendlinger, Experte beim Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Und daher brauche man nicht nur politische Maßnahmen den Spritverbrauch zu reduzieren, sondern auch die weitere Erhöhung an E-Fahrzeugen auf den heimischen Straßen.
Statt zu große und zu schwere und übermotorisierte Modelle braucht es schlanke und sparsame Modelle.
fordert VCÖ-Experte Michael Schwendlinger
E-Autos landen auf dem Gebrauchtwagenmarkt
Spannend dürfte auch die Entwicklung am Gebrauchtwagenmarkt werden. Denn, „wenn mehr Unternehmen auf Elektroautos setzen, dann kommen für private Haushalte mehr Fahrzeuge auf diesen Markt“, so Schwendlinger.
Aber nicht nur die Umwelt kann sich über den Zuwachs an E-Autos freuen. Auch die heimischen Stromproduzenten, wie die Kelag, profitieren von dem scheinbar unaufhaltsamen Boom.
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